Sottosegretari, c’è anche Achille Variati

Roma – Achille Variati farà parte del governo. E’ stato infatti nominato sottosegretario agli Interni, un ruolo che nel quale potrà usare l’esperienza fatta da sindaco e da presidente della provincia, essendolo stato di Vicenza per parecchi anni. E’ stato anche presidente dell’Upi, (Unione delle provincie italiane). Tra i primi ad intervenire sulla nomina del ex sindaco di Vicenza a sottosegretario sono stati Chiara Luisetto, segretario provinciale del Pd, e Federico Formisano, segretario cittadino.

“Bene che un vicentino ricopra questo incarico accanto agli altri due veneti – hanno sottolineato -. Andrea Martella all’editoria e Pier Paolo Baretta all’economia, un segno di attenzione del governo al Veneto e una grande responsabilità per i nominati nell’esercitare il proprio compito portando sul territorio risultati concreti. Un incoraggiamento anche per i nostri parlamentari ad operare uniti e giocare un ruolo decisivo in partite chiave come quella dell’autonomia, materia in cui, in questi anni, la Lega ha sprecato promesse senza portare a casa alcun risultato. L’augurio di un buon lavoro in particolare ad Achille Variati, che porta con sé una lunga esperienza e le competenze maturate in tanti anni da amministratore”.

Anche la senatrice vicentina del Pd, Daniela Sbrollini, è intervenuta per commentare le nomine dei sottosegretari, parlando di “persone qualificate e all’altezza dei compiti assegnati”.

“Nel nuovo governo – ha sottolineato la senatrice -, con la nomina dei sottosegretari, il Veneto ha dei rappresentanti all’altezza del compito. Per esperienza e competenze professionali Achille Variati, Pier Paolo Baretta e Andrea Martella sono una garanzia. Intanto mi preme fare a tutti e tre gli auguri. Sicuramente avranno molto da fare e lavoreremo insieme per sicuramente e intensamente”.

“Da vicentina, in particolare – ha concluso Sbrollini -, sono molto felice per l’incarico importante di Achille Variati. Sappiamo tutti quanto sia legato al territorio e quanto lui tenga alla nostra città. Il suo impegno per l’intera provincia ne è stato testimone. Saprà riportare al ministero tutte le preoccupazioni e le istanze dei cittadini veneti. Buon lavoro, di cuore”.

Infine il capogruppo del Pd nel consiglio regionale del Veneto, Stefano Fracasso, che augura buon lavoro ai sottosegretari. “In questo governo – rileva – la nostra regione è ben rappresentata, in ruoli importanti per la sicurezza e gli enti locali, con Achille Variati, per l’economia, con Pier Paolo Baretta, per la comunicazione e alla presidenza del Consiglio, con Andrea Martella. A loro, e agli altri veneti del Movimento Cinque Stelle che sono al governo, va il nostro augurio di buon lavoro”.