Si apre Vicenzaoro September 2019

Vicenza – Al via domani, sabato 7 settembre, Vicenzaoro September, the Jewellery Boutique Show, il Salone internazionale del gioiello organizzato da Italian Exhibition Group S.p.A. (Ieg) con un calendario ricco di novità e appuntamenti. L’evento inaugurale sarà preceduto da Visio.text, tavola rotonda di apertura con esperti internazionali, in programma alle 10.30 presso la sala Tiziano (Hall 7.1). Tema del dibattitito sarà la “Spreading Sustainability”, ovvero “Diffondere la sostenibilità”, tema trasversale di Vicenzaoro September 2019.

Prenderanno parte al dibattito Simonetta Di Tommaso – Ministero dello Sviluppo Economico, Will Kahn – Market Director per la Gioielleria presso Moda Operandi e Contributing Editor di Town and Country Magazine, Cristina Squarcialupi – Vice Presidente di UNOAERRE, Matteo Ward – CEO e CMO WRÅD, Creative Director WRÅD Communications. La tavola rotonda sarà moderata dal direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini.

Vicenzaoro si conferma la piattaforma di riferimento internazionale del mondo orafo-gioielliero, unico appuntamento al mondo che racchiude l’intera filiera produttiva e che vede la presenza di tutti i distretti produttivi italiani, momento di discussione e approfondimento di tutti i temi più rilevanti per l’evoluzione dell’intero comparto: dal business all’innovazione, dalla formazione alla sostenibilità.