Schio, spaccia eroina e cocaina. Arrestato

Schio – Ieri pomeriggio a Schio, in Via Marconi, i carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile hanno arrestato, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un nigeriano di 27 anni, Ebka Nwaiwu, domiciliato a Schio, nullafacente e pregiudicato. L’uomo è stato controllato dai militari dopo alcune segnalazioni arrivate sul suo conto ed anche in considerazione delle sue frequentazioni con soggetti conosciuti alle forze dell’ordine. E proprio nel controllo è stato trovato in possesso 1,5 grammi di cocaina e 3,7 di eroina, entrambe già suddivise in dosi.

A quel punto è scattata la perquisizione domiciliare, e nel suo armadio sono stati trovati 23 ovuli contenenti eroina, per un totale di circa un etto di stupefacente, e altri 26 ovuli con 32 grammi di cocaina. Trovati anche circa 400 grammi di sostanza da taglio, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento, più di quattromila euro in contanti, cinque telefoni cellulari e un notebook. Tutto è stato sequestrato e sottoposto ad analisi, mentre il soggetto è stato associato al carcere di Vicenza.