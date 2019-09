Schio, controlli dei carabinieri sul territorio

Schio – Nel corso dell’ultimo fine settimana, la compagnia dei carabinieri di Schio ha implementato i controlli sul territorio per un’azione di contrasto generale agli illeciti penali ed amministrativi. L’attività, oltre ad aver condotto all’arresto in flagranza per spaccio di cocaina, effettuato nel pomeriggio di venerdì 20, nei giorni seguenti ha prodotti altri risultati.

Tra questi, quello che ha portato a segnalare, perché continuava a guidare senza patente, un giovane, di 22 anni, A.D.I., nato in Romania, disoccupato, incensurato. E’ stato fermato per un controllo mentre era alla guida di un veicolo ad Arsiero, in Via Marconi, e non aveva patente dato che non l’aveva mai conseguita. Guidava una Fiat Punto. Da segnalare infine che sei giovani sono stati segnalati come consumatori di stupefacenti, perché trovati in possesso di modiche quantità di cannabis, tra hashish e marijuana.