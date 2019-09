Sbanda e si cappotta. Due donne ferite

Castegnero – Incidente stradale la notte scorsa, a Castegnero, in via Veneto, dove un’auto è finita rovesciata dopo che l’autista ne aveva perso il controllo. Al volante una donna, che è rimasta ferita insieme a un’altra passeggera. L’auto, dopo essersi cappottata, è andata a sbattere contro la cancellata di un’azienda, che fa lavorazione di carne avicola. La cancellata ne è stata in parte divelta.

I primi soccorsi sono stati dati dal personale dell’azienda impiegato nel turno di notte. Sono arrivati da Vicenza i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’auto, mentre le due donne ferite, una delle quali è stata anche sbalzata fuori dall’abitacolo, venivano stabilizzate dal personale del Suem 118 per essere trasferite in ospedale. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro.