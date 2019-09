Sarego, si indaga sul furto alla Spidi 

Sarego – I carabinieri della stazione di Lonigo e della Sezione Operativa della Compagnia di Vicenza stanno conducendo indagini in relazione al furto verificatosi nella serata del 19 settembre 2019 presso la ditta Spidi, con sede a Sarego, specializzata nella produzione e riparazione di articoli professionali e tecnici per motociclisti.

Ignoti, dopo essersi introdotti nel deposito, per altro danneggiando un ingresso, hanno rubato un centinaio di giacche marca Ducati, una decina di paia di stivali da gara, trenta paia di guanti e tredici tute, per un danno che è stato quantificato in circa centomila euro.