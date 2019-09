Politica, estremismo malattia infantile

Vicenza – Più volte ho scritto che l’Italia è un paese di destra, che si mostra nelle due forme: reazionaria e conservatrice. Entrambe discendono da una lunga storia economica e politica che ne ha sagomato i profili. Gli italiani sono i depositari di una grande civiltà che, nella sua decadenza politica, ha dovuto subire l’ingerenza amministrativa straniera. Questa circostanza ha costruito uno spirito diffidente verso la dimensione pubblica e gonfiato a dismisura quella privata. Se dovessimo dar retta a quanto dicevano all’inizio del ‘700 i viaggiatori d’oltralpe che si avventuravano per la penisola, noi saremmo un popolo di briganti, di cittadini scorretti. Insomma, un paese di ladri.

Però, nella penisola, ci sono anche stati momenti di grande rinascita civile e morale, un rigoglio che ha visto di nuovo l’Italia in testa a tutte le nazioni. E’ fiorito qui da noi, forse anche più che in altre parti d’Europa, un purismo radicale che ci ha riempito di santi, di eretici, e di sovversivi. Una bella e pericolosa tradizione che ha sconvolto talvolta il dormiente spirito italico.

Sicché l’animo reazionario, che ambiva ad ottenere vantaggi sui concorrenti sociali, e quello conservatore che, sebbene simulasse attenzione verso le classi disagiate, non avrebbe mai spartito parte della sua ricchezza con loro, furono erosi ciclicamente dai furori del radicalismo nostrano. Una ciclicità che dimostra l’inasprimento periodico dell’abuso privato, e l’endemica stagnazione della risposta civile. Per brevi periodi, però, la società italiana è stata scossa da folle al seguito di monaci pazzi e sognatori di mestiere.

Se ci chiedessimo, oggi, che cosa ha impedito l’affermarsi delle dottrine radicali, sicuramente dovremmo rispondere la lotta interna e fratricida, l’estremismo formale che ha invalidato ogni risultato pratico. L’ultima, in ordine di tempo, speranza rinnovatrice dello spirito italico, è il Movimento di Grillo. E ultimi, e non solo in ordine di tempo, a minare la compattezza del messaggio pentastellato, sono i puristi della rivoluzione a 5 stelle.

Certo, è dura! E’ duro dover sopportare questa finzione di democrazia, questa partecipazione sotto tutela, queste strategie che si aggiornano all’improvviso. Ma è pur vero che finora gli obiettivi non sono stati messi in discussione, e non sto parlando di obiettivi che non dipendono totalmente dal M5S.

Certo, interrogare Rousseau solo per voto confermativo fa incazzare, ma sarebbe peggio fare la fine di Cameron, che chiede al popolo di uscire dalla Ue, e non saper più gestire il risultato. Sarebbe peggio se le attuali dirigenze (espressione non di Rousseau e delle simpatie territoriali, ma sempre più di un’ossatura di fedelissimi) cominciassero a fondere i nostri programmi con quelli della casta e votassero provvedimenti a svantaggio del popolo.

C’è sempre qualcuno pronto ad esaltare i valori della democrazia quando questa gli consente di farsi largo tra i concorrenti politici e sociali, e altrettanto pronto a denigrarla quando questo lo mette all’angolo in un dato consesso. Per conto mio la democrazia è un valore, ma tra soggetti eguali; non lo può essere se viene utilizzata a pretesto dell’abuso. E finché i rappresentanti a 5 stelle si taglieranno lo stipendio, finché porteranno a termine il programma e non perderanno la bussola della politica pentastellata, io non lascerò il Movimento.

Chi si lamenta di aver dovuto sopportare il governo con la Lega, con cui si è dovuto barattare il consenso per raggiungere risultati pratici, e col Pd, con cui per lo stesso motivo si è dovuto barattare il potere dei ministeri, per ora, non ha capito la missione di cui ci siamo caricati. Diventare cittadini reali, senza sognare strategie puritane e orizzonti incorrotti, passa per la strada del compromesso. E poi questa storia l’ho già sentita. La sinistra è stata piena di sogni e di scissioni, che alla fine nascondevano più che altrove l’onnipresente lotta di classe, e il crudo interesse privato.

Giuseppe Di Maio