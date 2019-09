Pizzicato con eroina e cocaina. Arrestato

Isola Vicentina – Nuovo arresto da parte dei carabinieri della Compagnia di Schio nell’ambito dell’azione di contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti. E’ avvenuto nel pomeriggio di sabato 28 settembre, a Isola Vicentina, dove i militari hanno controllato, in via Pasubio, un giovane nigeriano di 22 anni, Pedro Osaro, domiciliato a Malo, celibe, operaio, incensurato.

Lo hanno trovato in possesso di sei grammi di cocaina e di undici grammi di eroina, nascosti nella biancheria intima. A quel punto è stata perquisita anche la sua casa e sono saltati fuori altri 18,5 grammi di eroina, oltre a modiche quantità di marijuana, due telefoni cellulari e materiale per il confezionamento dello stupefacente. Dettaglio non irrilevante, in casa c’erano anche 890 euro in contanti. Accusato di detenzione ai fini di spaccio, Osaro è stato condotto nel carcere di Vicenza.