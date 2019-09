Pari al Menti col Gubbio per l’Arzignano Valchiampo

Vicenza – E’ un pari, con un gol per parte, la sfida che si giocata ieri allo stadio Menti tra L’Arzignano Valchiampo ed il Gubbio. Terzo risultato utile consecutivo dunque per la squadra gialloceleste in questo avvio di campionato, per una continuità di risultati che in questa categoria è sempre importante. E c’è anche un certo rammarico per tante occasioni per potevano aver avuto miglior sorte.

Il tecnico, Mister Colombo, deve rinunciare ad alcuni infortunati di lungo corso, come Anastasia, Russo e Bigolin, mentre recupera Ferrara che va in panchina. Come previsto è assente anche Barzaghi, sostituito sulla corsia di sinistra da Perretta.

La cronaca

Primo Tempo – Nei primi minuti i giallocelesti si mostrano intraprendenti, provando a giocare palla e avvicinarsi alla porta ospite, mancando però al momento di concludere. Al 25’ assist dalla destra di Munoz a servire Sbaffo che, troppo solo a centro area, di testa impegna Tosi. Un minuto più tardi cross dalla sinistra di Perretta per un accorrente Cais, che di testa mette a lato. Al 28’ azione personale di Pattarello dalla sinistra che si accentra in area di rigore e spara alto sul primo palo della porta difesa da Ravaglia. Al 37’ azione dell’Arzignano con Casini che mette una palla al centro dell’area di rigore ma la difesa ospite sbroglia. Al 38’ tentativo di Maldonado da fuori smorzato dalla difesa, palla comoda tra le braccia di Ravaglia. Al 39’ azione di Casini che serve Rocco, che si accentra e lascia partire un tiro ampiamente fuori misura. Al 46’, poco prima dell’intervallo, arriva il primo gol in Lega Pro dell’Arzignano, e lo segna capitan Luis Maldonado, che direttamente da calcio di punizione trafigge un non impeccabile Ravaglia.

Secondo tempo – Si parte con il Gubbio protagonista al 6’ con la discesa di Sbaffo, e la girata di Manconi a lato. Al 12’ su calcio d’angolo colpo di testa da posizione centrale di Sbaffo con Tosi che blocca sicuro in due tempi. Al 22’ arriva però il pareggio degli ospiti: il neo entrato Christian Cesaretti approfitta di una leggerezza difensiva gialloceleste per pareggiare i conti. Al 25’ azione personale di Pattarello che salta anche Ravaglia ma spara incredibilmente fuori al momento della conclusione. Al 30’ calcio d’angolo gialloceleste, sponda di testa di Tazza con Bachini che non trova però lo specchio della porta. Chance pazzesca per i giallocelesti al 31’: tiro sul palo di Kayro Flores Heatley, sulla ribattuta incredibile errore a porta vuota di Rocco che calcia alto. Al 93’ colpo di testa di Kayro Flores Heatley, di riflesso Ravaglia alza sopra la traversa. Nel finale, poco prima del fischio dell’arbitro, un altro legno a dire di no ai tentativi dei giallocelesti.

Finisce dunque col terzo pareggio consecutivo in questo avvio di stagione per i goallocelesti, che ora dovranno iniziare a pensare alla prossima partita, domenica prossima alle 15.00 sul temibile campo della Sambenedettese. Prima però ci sarà un appuntamento importante, lunedì sera alle 20.00 in Piazza Libertà ad Arzignano, la Presentazione Ufficiale a stampa e tifosi.

Il tabellino

ARZIGNANO VALCHIAMPO – GUBBIO 1-1 (pt 1-0)

ARZIGNANOVALCHIAMPO (4-4-2): Tosi ; Tazza , Pasqualoni , Bachini , Maldonado (83′ Hoxha ) ; Balestrero , Casini (83′ Valagussa ) , Perretta , Pattarello (90′ Ferrara ) ; Cais (70′ Flores Heatley ) , Rocco . A disposizione: Amatori, Bozzato, Bonalumi, Lo Porto, Antoniazzi, Cavaliere, Piccioni. Allenatore: Alberto Colombo .

GUBBIO (4-3-3): Ravaglia ; Konaté , El Hilali , Bacchetti , Munoz (46′ Cinaglia poi 62′ Bangu); Meli (46′ Lakti) , Sbaffo , De Silvestro ; Filippini , Manconi (85′ Sorrentino) , Malaccari (46′ Cesaretti ) . A disposizione: Zanellati, Maini, Battista, Zanoni, Ricci, Tavernelli. Allenatore: Federico Guidi .

ARBITRO: Luca Cherchi

MARCATORI: pt 46′ Maldonado (A). St 22’ Cesaretti (G).

SPETTATORI: 227 biglietti venduti + 118 abbonamenti. Incasso 1250€

AMMONITI: 60′ Sbaffo (G); 87′ Sorrentino (G). ESPULSI: nessuno. ANGOLI: 5-6. RECUPERO: pt 1, st 4