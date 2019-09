A Padova nuova tappa del viaggio di AXA e Banca Mps dedicato alla salute

Tra le iniziative al centro dell’evento di Padova, le cabine mediche che AXA ha messo a disposizione dei clienti della Banca, in via sperimentale, per eseguire in autonomia 14 esami diagnostici, da condividere con il proprio medico di fiducia.

*****

“La Salute prima di tutto”: è questo il titolo degli incontri sui temi della salute e della prevenzione organizzato dal Gruppo AXA Italia e Banca Monte dei Paschi di Siena, sbarcato anche a Padova. Al centro dell’evento, il rapporto degli italiani con la salute e il benessere, partendo da un’indagine condotta dall’Istituto di ricerca Episteme che ha evidenziato i nuovi bisogni in ambito assistenza e prevenzione, ispirando così l’introduzione di nuovi servizi a valore aggiunto che vanno “oltre l’assicurazione”.

Tra le richieste più impellenti in questo ambito, emergono maggiormente per gli abitanti del Nord-Est, rispetto ai vicini abitanti del Nord Ovest, quelle legate ai servizi per la famiglia, come il supporto in casa (28,3%) o per i figli (17,8%) in caso di problemi di salute, sebbene le priorità restano, anche per loro, la possibilità di poter contare su un interlocutore di riferimento a disposizione (la pensa così il 36,7%) e su servizi per abbattere i tempi di attesa (per esami/visite/intervento/riabilitazione) con il 30,3%.

Vi è inoltre grande interesse nei confronti delle nuove frontiere della tecnologia associata alla salute, tra cui postazioni ipertecnologiche diagnostiche (79,4%), dispositivi indossabili (74,6%), fino al robot per l’assistenza domestica di anziani o persone con problemi di mobilità (72,3%) o la telemedicina (69,8%). L’89.7% richiede di avere una “cartella clinica online”. A questo si aggiunge l’apertura verso nuovi servizi che possono essere offerti dalle assicurazioni come il recapito diretto della ricetta in farmacia (84.3%), la consegna del farmaco a domicilio (86.8%), la possibilità di consultare un medico h24 al telefono (90.2%).

L’elemento cruciale nel rapporto con la salute resta il fattore tempo, con un ruolo chiave assegnato alle assicurazioni: l’88.7% degli intervistati chiede un aiuto per l’abbattimento dei tempi di attesa per esami e interventi, e il 92.4%, servizi per la gestione delle malattie croniche (monitoraggio e assistenza). In un contesto in cui cambiano i bisogni legati alla salute e in cui si delinea una così grande apertura verso le frontiere della Telemedicina, AXA e Banca Monte dei Paschi di Siena hanno voluto essere i primi a proporre servizi ad alto contenuto tecnologico e vogliono giocare un ruolo di primo piano nell’introdurre velocemente nuove soluzioni che vadano oltre l’assicurazione tradizionale e rispondano al modo in cui si consuma oggi la sanità.

AXA e Banca Monte dei Paschi di Siena sono pionieri, grazie al lancio, un anno fa, del prodotto Assistenza 360 che include i servizi di invio della ricetta medica in farmacia, il recapito a domicilio dei farmaci e il video consulto medico 24 ore su 24, oltre a servizi di assistenza personalizzati, come un fisioterapista o un infermiere a domicilio (https://www.axa-mps.it/assicurazione-sanitaria). E la spinta all’innovazione prosegue con l’integrazione a breve del video consulto con le prestazioni specialistiche (come pediatra, cardiologo, ginecologo, ortopedico) e nuovi servizi di assistenza come l’accompagnamento alle visite e alle terapie mediche.

A questo ecosistema di servizi si aggiunge una novità ancora più d’avanguardia: si tratta della sperimentazione, anche nella filiale di Banca Mps di via VIII febbraio a Padova, di una cabina medicale in grado di eseguire un primo screening del proprio stato di salute in autonomia, con ben 14 esami diagnostici, dalla pressione, all’esame della vista e dell’udito e molto altro, da condividere poi con il proprio medico di fiducia per eventuali approfondimenti.