Nuovo incontro con l’autore a Vicenza in Lirica

Vicenza – Nuovo incontro con l’autore, a Vicenza, mercoledì 4 settembre, alle 18, alla Libreria Galla 1880 (corso Palladio 11), nell’ambito del festival Vicenza in Lirica, in programma fino a domenica 15 settembre fra concerti, opere ed eventi collaterali. Quello in agenda rappresenta un gradito ritorno, quello di Alberto Mattioli, firma de La Stampa già ospite lo scorso anno, quando presentò il suo “Meno grigi più Verdi” (Garzanti), dedicato all’intreccio fra la storia dell’opera e quella d’Italia.

Questa volta presenterà il suo nuovo saggio “Il gattolico praticante”, sempre per Garzanti, dal significativo sottotitolo Esercizi di devozione felina, spassosa analisi che “non parla dei gatti – chiarisce – ma di chi li ama”.

“Il festival – spiegano con un sorriso gli organizzatori – non poteva certo lasciarsi sfuggire l’occasione di rendere simpaticamente omaggio, con questa presentazione editoriale, alla città di Vicenza e ai suoi abitanti, sui quali da secoli grava la ben nota accusa di essere sì amanti dei gatti, ma… con sinistre finalità culinarie”.

Conversando con il direttore artistico del festival, Andrea Castello, Mattioli illustrerà la sua nuova prova letteraria, nata per indagare i motivi dell’amore “verso un animale che sa come e dove va il mondo, sa cosa ci aspetta per averlo già vissuto nelle sue innumerevoli vite e sa come devono essere impostate le sue relazioni con gli altri esseri viventi, in primo luogo quelle con l’uomo, con cui ha paradossalmente deciso di condividere la sua vita scendendo di qualche gradino la scala dell’evoluzione”.

“E ci mostra la via di una possibile salvezza – aggiunge l’autore -, perché il tempo dedicato al gatto è un’oasi di piacere e di bellezza sottratta ai ritmi insensati della vita quotidiana, un momento di libertà dalle assurde catene che noi stessi ci siamo forgiati, per giungere alla consapevolezza che non si può addomesticare un gatto, si può solo sperare che sia lui ad addomesticare noi”. Il programma completo del festival è su www.vicenzainlirica.it. Stesso sito e www.vivaticket.it per la biglietteria online.