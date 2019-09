Nunc est bibendum! Rousseau ha detto Sì

Roma – Non avevamo dubbi, o per lo meno non ci sembrava neanche lontamente probabile un risultato diverso. La base del Movimento 5 Stelle, attraverso il voto sulla piattaforma Rousseau, ha dunque detto sì all’intesa di governo con il Partito Democratico (79,3% dei voti contro il 20,7%), e l’esecutivo, a questo punto, nascerà presto.

I penstellati in un certo senso si sono anche contati, e non possono che prendere atto di un desiderio assai diffuso in Italia di chiudere una pagina molto nera, quella cioè che ha caratterizzato l’ultimo anno, anche sul piano economico, come diciamo in altra pagina.

Nunc est bibendum, dunque, in un brindisi alla speranza che quel desiderio di rinnovamento e di costruzione di una società più giusta e sostenibile, che ha mosso tanti elettori il 4 marzo dell’anno scorso, trovi finalmente una risposta.

Tra i pentastellati veneti, a salutare con soddisfazione il risultato uscito oggi da Rousseau, è Francesca Businarolo, deputata e presidente della Commissione giustizia della Camera. “Sarà il governo delle novità – scrive in una nota -, con una grande garanzia: il presidente del consiglio Conte. Sono felice per il voto espresso dai nostri attivisti. In questi giorni, deputati e senatori del Movimento 5 Stelle hanno lavorato per portare contenuti che sappiano riflettere i nostri valori nel programma del nuovo governo. Sono convinta che ci siano tutte le condizioni per un esecutivo duraturo e che sappia dare risposte alle necessità dei cittadini”.

“Come presidente della Commissione giustizia – conclude Businarolo – vorrei sottolineare, tra le priorità, la necessità di portare a termine la riforma della giustizia, sulla quale avevamo già investito molte energie. Occorre ridurre drasticamente i tempi della giustizia civile, penale e tributaria e riformare il metodo di elezione dei membri del Consiglio superiore della Magistratura, e dobbiamo farlo rapidamente”.