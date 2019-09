Meteo, è di nuovo allerta temporali

Venezia – Con riferimento alla situazione meteorologica attesa sul territorio regionale, come da avviso di condizioni meteo emesso oggi, il Centro funzionale decentrato della Regione del Veneto ha dichiarato, per possibili precipitazioni anche a carattere di rovescio o forte temporale, lo stato di attenzione (da riconfigurare, a livello locale, in fase di preallarme/allarme, a seconda dell’intensità dei fenomeni) per criticità idrogeologica nei bacini idrografici:

Vene-D (Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige, province di RO e VR);

Vene-E (Basso Brenta – Bacchiglione, province di PD, VI, VR, VE, TV);

Vene-F (Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, province di VE, TV, PD).

Queste le previsioni meteo dell’Arpav: