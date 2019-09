Lonigo, ruba alimentari in un supermercato

Lonigo – I carabinieri della stazione di Lonigo, nella serata di ieri, 26 settembre, hanno denunciato a piede libero, per furto aggravato, un giovane di 26 anni, G.M.S., di nazionalità rumena, residente ad Altavilla Vicentina. E’ successo tutto nel supermercato IperLonigo, di via Preon, dove il giovane è stato bloccato da alcuni dipendenti del negozio che lo avevano trovato in possesso, oltre le casse, di generi alimentari non pagati per un valore di 81 euro. Chiamato il 112, è arrivata una pattuglia che ha preso atto dell’accaduto e denunciato il 26enne.

Sempre i carabinieri di Lonigo, hanno denunciato ieri, in stato di libertà, per truffa, un altro 26enne, G.C.C, residente a Crotone. L’indagato, nei giorni precedenti, aveva pubblicato, in un sito web specializzato, la vendita di pneumatici per moto, per un valore di 330 euro. Si era fatto poi pagare la cifra da un potenziale acquirente, un 17enne di Lonigo, ma non ha mai mandato la merce e si è reso irreperibile a qualsiasi chiarimento.