L’Arzignano Valchiampo cede alla Sambenedettese

San Benedetto del Tronto – Si interrompe, a San Benedetto del Tronto, la serie positiva dell’Arzignano Valchiampo in questo inizio di stagione. Dopo tre pareggi consecutivi, i giallocelesti sono stati sconfitti oggi, per 2-1, dalla Sambenedettese. Il risultato penalizza i ragazzi di Colombo, che solo nel finale hanno dovuto arrendersi all’avversario dopo una prestazione comunque coraggiosa.

La cronaca

La formazione iniziale è quella che aveva giocato contro il Gubbio, col rientrante Barzaghi in panchina.

Primo tempo – Al 6′ Samb pericolosa con Di Massimo che dopo una serie di dribbling rientra dalla sinistra e calcia: palla deviata in angolo. Dal corner svetta Miceli, palla alta di poco. Si resta sullo 0-0. Al 14′ ancora Samb pericolosa, sempre da sinistra, cross di Di Massimo per Frediani che di testa non riesce a far male a Tosi. Al 18′ ci prova Gemignani da fuori, palla di poco a lato. Al 21′ vantaggio dell’Arzignano con Cais. Sambenedettese-Arzignano 0-1. Al 24’ ancora Frediani a provarci di testa su lancio al bacio di Rapisarda, Tosi para. Al 27′ punizione di Frediani dalla testa, stacca in area Cernigoi che però non arriva di un soffio.

Secondo tempo – Al 52′ occasione Samb con Cernigoi servito da Orlando, Tosi respinge però la conclusione del numero 9. Cernigoi al 53’ pareggia i conti! Samb-Arzignano 1-1. Al 55′ ci prova Angiulli da fuori, para l’estremo ospite. All’80′ si fa pericoloso l’Arzignano con Heatley, Santurro salva in angolo. Al 86’ la beffa con i padroni di casa che trovano il gol partita con Marco Frediani. Samb-Arzignano 2-1. A nulla serve l’assedio nei 4 minuti di recupero. L’Arzignano non riesce a trovare il pareggio, nonostante due belle opportunità per Piccioni nei minuti finali.

Finisce dunque con la prima sconfitta in campionato per i giallocelesti, arrivata più per errori individuali che altro, che ora dovranno rialzare subito la testa e preparare al meglio la prossima partita, al Menti di Vicenza, Sabato pomeriggio alle 15.00 contro il quotato Sudtirol.

Il tabellino:

SAMBENEDETTESE – ARZIGNANO VALCHIAMPO 2-1 (p.t. 0-1)

SAMBENEDETTESE (4-3-3) Santurro; Rapisarda, Miceli, Carillo, Gemignani (78′ Trillò); Gelonese (67′ Volpicelli), Angiulli, Frediani; Orlando (82′ Piredda), Cernigoi, Di Massimo A disp. Raccichini, Fusco, Zaffagnini, Bove, Brunetti, Di Pasquale, Garofalo, Malandruccolo, Panaioli All. Montero

ARZIGNANO VALCHIAMPO (4-3-1-2) Tosi; Tazza, Pasqualoni, Bachini, Berretta; Casini, Maldonado (62′ Hoxha), Balestrero (62′ Valagussa); Pattarello (62′ Heatley); Cais (73′ Piccioni), Rocco (45′ Barzaghi) A disp. Faccioli, Amatori, Antoniazzi, Ferrara, Bozzato, Bonalumi, Lo Porto All. Colombo

TERNA Arbitra Federico Fontani della sezione di Siena, coadiuvato dagli assistenti Mirco Carpi Melchiorre (Orvieto) e Andrea Cravotta (Città di Castello)

MARCATORI 22′ Cais, 54′ Cernigoi, 86′ Frediani

NOTE Ammoniti: 14′ Bachini, 45′ Gelonese, 65′ Orlando, 81′ Miceli, 88′ Casini