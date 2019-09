“La politica non sottovaluti Fridays For Future”

Vicenza – “A Vicenza una bella partecipazione di giovani, convinti che bisogna difendere il pianeta lanciando anche provocazioni. Gli amministratori e il Parlamento italiano non devono sottovalutare questo grido prolungato di allarme che si manifesta in tutto il mondo”. Così commenta oggi la protesta dei giovani di Fridays For Future la senatrice vicentina di Italia Viva Daniela Sbrollini, parlando di una manifestazione che è stata “un bel segno di attenzione e di presa di coscienza”

“Stiamo lavorando – continua la parlamentare – ad un programma di rilancio dell’economia del nostro paese che metta in primo piano la conversione green delle imprese e delle infrastrutture. Un programma concreto e praticabile che coniughi la richiesta di crescita con la sostenibilità e le buone pratiche ambientali. Investire in nuova tecnologia che fa risparmiare energia, investire in infrastrutture a difesa del territorio, incentivare industria, commercio, artigianato a produrre e confezionare all’interno di sana economia circolare”.