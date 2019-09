Giovane rapinata nella notte a Vicenza

Vicenza – Rapina in piena notte a Vicenza. E’ successo verso 2.30 di oggi, quando una ventiduenne residente in città percorreva a piedi Contrà della Piarda e qualcuno, che l’ha sorpresa da dietro, le ha strappato la borsa. La giovane è caduta a terra ed ha riportato lesione che, al pronto soccorso, hanno gkiudicato guaribili in 10 giorni.

Assai magro il bottino per lo scippatore, che dopo lo strappo si è dilegato, appena 20 euro. Indagini in corso da parte dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Vicenza.