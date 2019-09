Fotomontaggio Donazzan, la solidarietà di Zaia

Venezia – “A Elena Donazzan va tutta la mia solidarietà, umana e istituzionale per il gesto volgare e violento del quale è stata vittima”. Lo dice il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, criticando il gesto del Coordinamento studenti medi di Padova che, in un fotomontaggio su Instagram, ha pubblicato la foto dell’assessore al Lavoro con una svastica insanguinata sulla fronte, per protesta contro la sua annunciata partecipazione a una manifestazione di Casa Pound.

“Azione grave che non va derubricata a semplice errore – ha aggiunto Zaia –, ma che mi auguro possa essere perseguita nelle sedi adeguate. In un momento in cui si fa un gran parlare della necessità di rafforzare la lotta alla violenza verso le donne una donna e una amministratrice è messa nel mirino con un gesto di rara violenza che richiama a sua volta violenze storiche e regìmi che non bisogna dimenticare. Mai. Gran brutta cosa, come l’aria che tira, di sempre meno rispetto”.