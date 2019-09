Fine settimana fitto di eventi a Valdagno

Valdagno – Fine settimana, il prossimo, fitto di appuntamenti a Valdagno, tra sport, convegni, protezione civile e commemorazioni. Innanzitutto c’è l’appuntamento con l’assemblea generale di Confindustria Vicenza, in programma sabato, all’interno dello stabilimento Marzotto. In città sono attese centinaia di partecipanti. Sarà quindi chiuso, dalle 8 alle 16, il parcheggio ex Marzotto. Per favorire l’arrivo dei partecipanti e per una migliore viabilità, dalle 8.30 alle 11 sarà chiuso al traffico il tratto di Via V. E. Marzotto, tra Via G. Marzotto e Viale Trento.

Da segnalare poi il consueto appuntamento con il mercato agricolo di Oltreagno e relativa chiusura al traffico di piazza Cavour. Ed ancora, nell’area verde a sud del Parco La Favorita, sarà di scena la seconda edizione di Valle Agno Emergenza, con spazi espositivi e dimostrazioni curate dalle realtà locali del comparto emergenza e protezione civile. In questo caso, dalle 6 alle 19, non si potrà sostare né circolare lungo Viale Duca d’Aosta (nel tratto tra Via Panzini e via Petrarca) e sul parcheggio P1.

Più a sud, con partenza dalla zona industriale di Valdagno (zona 5 lanterne), nel pomeriggio si disputerà anche la tradizionale prova ciclistica Valdagno-Passo Santa Caterina. La partenza è prevista alle 14, con circuito iniziale di 5 chilometri a velocità controllata e poi salita al Passo di Santa Caterina per 7 chilometri. Lungo tutto il percorso scatterà la chiusura a vista e temporanea del traffico veicolare.