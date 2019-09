Diventiamo umani, incontro per l’accoglienza

E’ sempre più urgente agire perché la nostra umanità non venga più messa in discussione, come purtroppo è stato fatto negli ultimi tempi, in Italia, ed in parte si continua a fare. Per questo pubblichiamo volentieri l’invito che segue, del Gruppo Diventiamo Umani, per l’accoglienza e la fratellanza verso ogni popolo del mondo…

*****

Vicenza – Nell’imminenza della giornata mondiale del migrante e del rifugiato, il 29 settembre, ci incontreremo venerdì 27, alle 22 presso la Parrocchia Sacro Cuore, in via Crispi, a Ponte di Barbarano. Sul sagrato di quella chiesa, come già avvenuto a Monteviale, Valdagno e Trissino, veglieremo insieme fino alla mezzanotte. Saranno con noi padre Ermes Ronchi, alcuni parroci, amministratori locali e tanti amici, per incoraggiarci a vicenda in ogni forma concreta di accoglienza sul territorio rivolte a tutte persone che ce lo chiedono e per sollecitare azioni politiche umane e positive.

A seguire dormiremo in quello stesso luogo, in solidarietà con chi affronta per speranza viaggi difficili e dolorosi, spesso mortali. Vi chiediamo di portare con voi candele in abbondanza, da accendere come segno di una presenza che veglia nella notte per resistere alla paura che disumanizza e per illuminare una direzione e un cammino di speranza verso cui intendiamo proseguire.

Gruppo Diventiamo Umani