Diffondere la sostenibilità. Se ne parla a Vicenzaoro

Vicenza – “Diffondere la sostenibilità”. E’ questo è il tema trasversale di Vicenzaoro September (7 -11 settembre), che sarà sviluppato in occasione di una tavola rotonda inaugurale di esperti internazionali, dal titolo “Visio.next”, in programma per sabato 7 settembre alle 10.30, presso la sala Tiziano (Hall 7.1) della Fiera di Vicenza. Il tema sarà comunque al centro dell’intera manifestazione.

“Diffondere la cultura della sostenibilità – spiegano gli organizzatori -, comunicarne l’importanza e guardare alle best practice più efficaci per intraprendere un percorso imprenditoriale in questa direzione. Saranno questi i temi al centro del dibattito che vedrà confrontarsi esponenti del mondo della moda, giornalisti e influencer internazionali, rappresentanti del governo e aziende di rilievo del settore orafo gioielliero, che stanno già sviluppando progetti di Corporate Social Responsibility”.

“Tra le tematiche in agenda, si andrà da quelle legate al reperimento di pietre e minerali alla crescita nella domanda di materie prime sostenibili, dalla necessità di essere informati sui nuovi codici presto in vigore per le aziende al racconto di come è evoluto lo storytelling dei brand e dei media nella comunicazione verso il consumatore, fino a una riflessione pratica su rischi, costi e benefici per le imprese che scelgono la strada della sostenibilità”.

Prenderanno parte al dibattito: Simonetta Di Tommaso, del Ministero dello sviluppo economico; Will Kahn, Market Director per la gioielleria presso Moda Operandi e Contributing Editor di Town and Country Magazine; Cristina Squarcialupi, vicepresidente di Unoaerre; Matteo Ward, Ceo e Cmo Wråd, Creative Director Wråd Communications. La tavola rotonda sarà moderata dal direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini.