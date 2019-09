Completata la ciclabile tra Vicenza e Bertesina

Vicenza – Inaugurato ieri, a Vicenza, un nuovo tratto della pista ciclabile di strada di Bertesina, che completa il collegamento tra la città e la frazione di Bertesina. Previsti anche i lavori per la realizzazione di un percorso ciclopedonale che andrà a collegare la pista proveniente da Bertesina a Parco Città, lungo viale Quadri. Il cantiere sarà consegnato la prossima settimana. L’intervento completerà così il percorso verso il centro città, attraverso via Chiminelli, e consentirà la connessione verso viale Trieste.

“Il traffico di attraversamento che grava su questa arteria – ha detto il sindaco Rucco – sarà ridotto solo con la realizzazione del prolungamento di via Aldo Moro, sul cui avanzamento mi aspetto un aiuto concreto dall’ex sindaco Achille Variati, ora al governo. Nel frattempo, con il completamento della pista ciclabile, diamo una risposta a pedoni e ciclisti, consentendo in particolare ai ragazzi che abitano nella zona est della città di raggiungere le scuole o di muoversi verso il centro città in sicurezza”.

“I lavori inaugurati oggi – ha aggiunto l’assessore Cicero -, e quelli che partiranno a breve in via Quadri e a verso il confine comunale, completano una delle ciclovie portanti della mobilità cittadina e al tempo stesso mettono ordine e portano sicurezza, perché consentono di differenziare i flussi di traffico”.

Ciclopedonale in strada di Bertesina – Il tratto di pista ciclopedonale inaugurato ieri ha una lunghezza di circa 430 metri e si sviluppa dal punto di strada di Bertesina in cui si erano conclusi i lavori del primo stralcio, ovvero quello che ha consentito di superare la rotatoria con via Aldo Moro e l’incrocio con via Dalla Scola, per arrivare fino al cavalcaferrovia verso viale Quadri.

E’ stato realizzato un percorso bi-direzionale in sede propria, sul lato nord di strada di Bertesina. In corrispondenza del cavalcaferrovia il percorso è stato sdoppiato, con direzione unica sui due lati del ponte, opportunamente raccordati da attraversamenti ciclopedonali. Inoltre, sul lato sud di strada di Bertesina sono stati realizzati dei brevi tratti di marciapiede, per raccordare le abitazioni esistenti. La realizzazione di questo secondo stralcio ha visto un impegno finanziario complessivo di oltre 233 mila euro. I lavori, a cura del servizio Mobilità e trasporti, sono stati eseguiti dalla ditta Bedin Strade srl di Vicenza.