Col federalismo meno sprechi e mala gestio

Vicenza – Come incipit partiamo spiegando perché il federalismo è sparito dall’agenda politico-istituzionale. Innanzi tutto perché tutti i politicanti si guardano bene dallo spiegare che il federalismo si basa su due principi fondamentali descritti da colui che è considerato il padre del federalismo moderno, Pierre-Joseph Proudhon (vedi qui):

La sovranità che tramite il voto i cittadini conferiscono ai rappresentanti, è inferiore alla sovranità che riservano per se stessi sui fatti. Gli oneri che il “foedus” implica devono essere inferiori (o quanto meno uguali) ai benefici che se ne ricavano.

Se ci si pensa un po’ è il principio cardine della democrazia, perché così configurato il federalismo non è un “Patto” (che gli antichi mantenevano sino alla morte), ma un “Contratto” sinallagmàtico. Ovvero un’intesa vantaggiosa per le parti contraenti: i cittadini che votano, e i loro rappresentanti politici.

Se così fosse non avremmo Gaetano Intrieri, un consulente dell’ex Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli (M5S), che viene fermato per strada da tre sconosciuti che gli “consigliano” di lasciar perdere l’inchiesta che dimostra come l’aereo “personale” voluto da Matteo Renzi è costato 168 milioni e ne valeva molti meno, essendo un modello pieno di problemi che nessuno vuole più. Infatti, nel novembre 2011, Airbus aveva annunciato di aver completato la produzione, e che nuovi aerei di questo tipo non sarebbero più stati costruiti.

Torniamo dunque alla necessità del federalismo: come può esistere un “contratto” in cui una delle parti – il settore pubblico – esercita unilateralmente lo ius variandi (il potere di modificare un contratto) contro il consenso dell’altra parte? La scienza di oggi afferma che “condivisione” e “cooperazione” sono elementi dominanti nei sistemi dell’ordine sociale naturale agli effetti della stabilità, della reciprocità e dell’utilità delle regole che la natura crea spontaneamente dal basso. Per questa ragione la via stretta del cambiamento da Stato a Federazione in Italia, dovrà essere legittimata da tre elementi concreti quali dominanti primari nel sistema istituzionale Federale per sostituire l’attuale inefficiente e oltremodo oneroso sistema di Stato:

Sovranità assoluta degli individui e dei popoli; Referendum deliberativi di iniziativa popolare senza quorum; Modello Federale delle istituzioni di governo.

Se e quando la “Sovranità del popolo” (Art. 1, Comma 2 della Costituzione vigente) sarà effettiva, uno degli istituti giuridici è il “Referendum di iniziativa popolare senza quorum”, la cui sola minaccia di deterrenza consentirà allo Stato di scomparire progressivamente per lasciare il posto alla Federazione, e alla sovranità popolare.

Purtroppo a sostenere questa visione istituzionale sono rimasti in pochi, e tra questi l’Unione federalista, a suo tempo fondata da Gianfranco Miglio, e oggi retta dalla presidenza di Paolo Bonacchi, intellettuale e scrittore, e dal segretario generale Giancarlo Pagliarini, ex ministro del Bilancio e della programmazione economica.

Nell’Unione federalista si “Proclama per l’emancipazione dalla sottomissione alle leggi fatte o legittimate dai rappresentanti”. Si sostiene che per tutti i cittadini di qualsiasi colore politico: “La Sovranità popolare e i referendum deliberativi e legislativi di iniziativa popolare senza quorum, permettono di affermare negli Statuti dei Comuni, della Regione e nella Costituzione italiana, che la Sovranità appartiene al popolo e non può essere alienata, limitata, violata o disattesa dai rappresentanti eletti nelle istituzioni. E che il popolo può sempre delegare ai rappresentanti la parte minore della sua sovranità, ma deve restare libero di modificare le regole della delega”.

In questo modo nell’ordine sociale la “Democrazia rappresentativa” verrebbe bilanciata dalla “Democrazia diretta” e questa sarebbe comunque prevalente sulla prima, obbligando i “rappresentanti”, che in politica sono i “dipendenti” dei cittadini e non i loro proprietari, a rispettare gli interessi e le aspettative di vita della maggioranza dei votanti.

Ecco, infatti, quanto avviene quando la Sovranità popolare è costituzionalmente limitata come nel caso del referendum “consultivo” (un furto di democrazia) per l’autonomia di Veneto e Lombardia del 22 ottobre 2017 sempre rimandato e disatteso nelle aspettative.

Al contrario con la “Sovranità popolare”, i referendum deliberativi senza quorum permetterebbero di riprenderci:

La Democrazia, la nostra libertà, l’iniziativa popolare delle leggi e la dignità di cittadini. Senza, No!

Riprenderci la Sovranità monetaria ceduta dai partiti all’Europa, come è diritto naturale dei cittadini italiani. Senza, No!

Possiamo scegliere se restare o uscire dall’Europa. Senza, No!

Possiamo “ revocare ” i rappresentanti, i magistrati, i burocrati immorali, ignoranti o corrotti. Senza, No!

Possiamo creare "monete locali" alternative all'€uro. Senza, No!

I cittadini possono limitare le imposte e le tasse (come avviene, tra gli altri, in California e in Svizzera) dello Stato, della Regione e del Comuni, sulla base dei minori o maggiori vantaggi in termini di utilità, sicurezza, efficienza e stabilità prodotti dal sistema. Senza, No!

Possiamo scaricare tutto, tutti dalla dichiarazione dei redditi, come chiaramente recita l’art. 53 della Costituzione completamente disatteso. Senza, No!

Possiamo disciplinare l’importo minimo e massimo di una pensione pubblica in modo che la pensione massima non possa essere superiore al doppio della pensione minima (vedasi in Svizzera). Senza, No!

Possiamo fare leggi per la regimazione pubblica dell'acqua. Senza, No!

I cittadini possono eliminare i privilegi che i loro "rappresentanti", la magistratura e gli altri gradi della burocrazia si sono auto concessi con la complicità dei partiti e dei sindacati. Senza, No!

Possiamo impedire o decidere che i soldati vadano in missione all’estero. Senza, No!

Si potrebbe permettere o vietare la costruzione della TAV e di altre opere simili. Senza, No!

Possiamo creare una “Nazione armata” per impedire le spese militari non strettamente necessarie alla difesa contro nemici esterni e interni, come avviene in Svizzera. Senza, No!

Possiamo fare leggi che determinano il rispetto dell’ambiente e proteggano la nostra salute, la nostra vita e quella delle future generazioni. Senza, No!

I cittadini possono determinare la lunghezza massima di un processo in tre mesi come in Svizzera. Senza No!

I cittadini possono regolare l’ingresso degli immigrati sul territorio italiano. Senza, No!

Si potrebbe reintrodurre la legge sul diritto naturale all ’unità poderale minima per permettere la costruzione di una casa di abitazione senza la tassazione e la conseguente burocrazia che oggi rendono impossibile questo diritto naturale ai giovani che si creano una famiglia. Senza, No!

Si possono eliminare le tasse di bollo, le accise sui carburanti, e le spese di trasferimento delle auto. Senza, No!

Si possono introdurre i Bonus Sanità e i Bonus Istruzione per creare concorrenza fra pubblico e privato. Senza, No!

Si può impedire ai magistrati di occuparsi di politica. Senza, No!

Con la Sovranità popolare possiamo ottenere una efficiente struttura Federale dell’ordine sociale politico ed economico. Senza, No! Etc. Etc.

Naturalmente i politicanti sosterranno che non si possono fare referendum ad ogni piè sospinto, sottacendo che la sola presenza legislativa di tali referendum risulterebbe di deterrenza per la mala gestio.

La morale è che anche per il buon cittadino vale la formula nata nel mondo politico contemporaneo, la cui attenzione è sempre più monopolizzata dal prioritario problema dall’accoglienza indiscriminata dei migranti clandestini: stai sereno, cittadino, che la classe politica e la magistratura ti aspettano… al varco!

Enzo Trentin