Caccia, Berlato: “Applicare la legge sulla mobilità”

Venezia – È stata depositata oggi, dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia Sergio Berlato, una interrogazione in cui si chiede alla giunta di Palazzo Balbi se si intenda dare applicazione alla legge sulla mobilità per la caccia alla selvaggina migratoria, attraverso l’emanazione di un apposito regolamento che stabilisca le procedure da seguire per potersi spostare tra i vari Ambiti territoriali di caccia del Venet,o a partire dal primo di ottobre del 2019.

“A pochi giorni dall’apertura della caccia – fa infatti notare Berlato – i cacciatori del Veneto non sono ancora adeguatamente informati sulle modalità che dovranno adottare per usufruire di un diritto sancito da una legge regionale che è stata dichiarata legittima anche dalla Corte costituzionale, che ha respinto tutti i ricorsi, compreso quello del governo nazionale”.

“Non ci sono più scuse – conclude l’esponente della destra –. Da questa stagione venatoria, oramai alle porte, la caccia in mobilità alla selvaggina migratoria, in tutti gli ambiti territoriali, dovrà essere una realtà”.