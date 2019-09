Bertoliana, iniziative in vista di “Il Veneto legge”

Vicenza – Serie di inziative, dal 13 al 26 settembre, della Biblioteca Bertoliana di Vicenza, per preparare grandi e piccoli alla Maratona di lettura de Il Veneto Legge, del 27 settembre. Incontri di lettura, laboratori e conferenze, saranno organizzati nelle sedi centrali e decentrate della Bertoliana, con l’obiettivo di allenare alle buone letture, ai bei libri, a divertenti laboratori scientifici per stimolare fantasia e curiosità.

La terza edizione della Maratona di lettura “Il Veneto legge”, organizzata dall’assessorato alla cultura della Regione del Veneto, in collaborazione con la sezione regionale dell’Associazione italiana biblioteche e l’Ufficio scolastico regionale, vede in pole position la Bertoliana, che aderisce a un ricco programma regionale volto a riscoprire la ricchezza letteraria della nostra terra, che punta a coinvolgere in prima battuta scuole e biblioteche, ma si rivolge a tutti i cittadini che amano i libri e la lettura. Si leggerà per bambini ma anche per adulti, anziani e ragazzi nelle scuole, in biblioteca, nelle librerie, per le strade, a casa.

L’edizione 2019 de Il Veneto Legge è dedicato alle scienze e alla letteratura scientifica. La Bertoliana declina questo argomento con una serie di incontri di lettura dedicati alla scienza e con laboratori didattici elaborati da professionisti strettamente legati a centri di ricerca universitaria. In questa pagina è disponibile il calendario.