Basket, VelcoFin Vicenza corsara a Marghera

Vicenza – Buona la prima per la VelcoFin InterLocks Vicenza, che ieri sera ha sconfitto in trasferta, con il risultato di 52-67, le biancoblù del Giants Basket Marghera. Le ragazze di coach Gorgone hanno confermato, sull’ostico campo delle veneziane, di avere raggiunto una valida continuità di gioco, risultata fondamentale per il successo sul team di mister Michele Tomei.

Ottime le statistiche delle biancorosse, che in questa prima giornata del campionato di serie A2 di basket femminile, hanno tirato con il 57% dal campo contro il 32% delle avversarie; più in generale, per tutta la partita si è vista in campo una squadra solida, dalle idee chiare e desiderosa di accalappiare il primo risultato positivo della stagione dopo un precampionato di luci ed ombre.

La cronaca del match, giocato alle 20.45 alla palestra Stefani, racconta di un primo quarto equilibrato, giocato su ritmi elevati e conclusosi con le ospiti in vantaggio di una lunghezza, 11-12. Al terzo minuto del secondo periodo, sul punteggio di 18-14, Gorgone chiama time out e ordina il passaggio a zona 3-2. Una mossa che si rivela vincente: Vicenza costruisce infatti un break di 15-5 (23-29), tracciando così un solco che il Giants non riuscirà più a ricucire.

Nel terzo quarto, che si apre con un canestro di Meroni, Marghera dà tutto quello che può, guidata dall’italo argentina Villarruel (21 punti per lei). Le padrone di casa si portano a -2, 31-33, ma è il canto del cigno. La VelcoFin spacca la partita con un mortifero 9-0 che ricaccia indietro le biancoblù, 31-42. Le veneziane non riescono più a tenere il ritmo forsennato e generoso con cui, fino a questo momento, hanno giocato e impostato il match.

Chiuso il terzo periodo sul 38-49, le biancorosse gestiscono il vantaggio accumulato, senza mai mollare la presa. Dopo aver raggiunto il massimo scarto (+19, 40-59), la forbice si chiude leggermente, ma alla sirena finale il tesoretto accumulato dalle beriche rimante sostanzioso, 52-67.

Marghera: Callegari 8, Vettore 2, Grattini 4, Tasca, N’Guessan, D’Este 4, Castria 9, Martello n.e., Villarruel 21, Favretto 1, Vettori, Camporeale 3.

Vicenza: Olajide 15, Peric 16, Gramaccioni 11, Monaco, Lurasci, Zavalloni 5, Kolar 1, Profaiser 7, Mioni ne, Salvucci, Meroni 12, Sartore ne