Basket, Sarcedo sconfitto di misura da Albino

Sarcedo – Sconfitta di misura, 53-57, per il Basket Sarcedo nella sua partita d’esordio in serie A2 di basket femminile, contro le bergamasche dell’Edelweiss Fassi Albino. In questa prima giornata del girone Nord, giocata sul parquet della palestra di via Generale dalla Chiesa, coach Marco Silvestrucci ha dovuto fare a meno della lunga Hannah Shaw, ferma ai box a causa di intoppi burocratici.

Le gialloblù hanno disputato una gara dai due volti: in avvio di contesa Sarcedo ha faticato ad ingranare, accumulando uno svantaggio consistente. Nella seconda parte della partita, invece, le padrone di casa hanno mostrato una crescita costante, aggiustando i meccanismi e recuperando terreno fino ad agganciare le avversarie. La maggiore lucidità mostrata dalle biancorosse lombarde negli istanti finali della gara, è stata determinante per la vittoria.

Il primo canestro dell’incontro delle 20.30 è di Mandelli, che buca la retina dalla lunga distanza, 0-3. La matricola Sarcedo risponde subito con un’entrata di Iannucci, la ex di turno, che vale il 2-3. L’attacco delle padrone di casa non è molto prolifico e il loro tabellino si muove solo grazie alle iniziative di Iannucci. Le ospiti, invece, trovano punti da Mandelli, Baiardo, De Gianni e Grudzien e chiudono il periodo sul 12-29.

Sarcedo allunga la difesa e mette pressione alle avversarie, ma dall’altra parte del campo non riesce ad imprimere una sterzata decisa al match. Il divario tra le due compagini rimane infatti consistente, 20-35. La gara si riaccende grazie a cinque punti di fila di Colombo, a bersaglio dalla lunga e dalla media distanza, 25-35, però la squadra del presidente Todesco non riesce a scendere sotto la doppia cifra di svantaggio. Nei minuti finali il Fassi mette in cascina ancora qualche punto e il parziale va in archivio sul 27-40.

Nella ripresa Sarcedo torna in campo con un piglio molto più combattivo e inizia a risalire la china. Iannucci dà il là alla rimonta gialloblù: Santarelli, Colombo e Fumagalli contribuiscono alla causa e al sesto minuto si concretizza il pareggio, 44-44. Albino, a digiuno di marcature da diverso tempo, ritrova la via del canestro con Mandelli e De Gianni, 44-49, ma sulla sirena arriva la tripla di Santarelli che riduce ad un solo possesso lo svantaggio delle padrone di casa, 49.51.

L’ultimo periodo è il meno avvincente e il più avaro di marcature. 1-2 è infatti il parziale dei punti messi a referto dai due quintetti nei primi sette minuti del parziale (50-53). Due liberi di Santarelli valgono il -1, 52-53 e forzano il time out dell’allenatore dell’Edelweiss, Stefano Fassina. Nel momento decisivo della partita, sul 52-55, a Sarcedo manca la lucidità per riagganciare le bergamasche. Dei quattro liberi concessi dagli arbitri in questo frangente, infatti, solo uno va a bersaglio, 53-55. Mandelli, invece, ha la mano calda: fa 2/2 e Albino può festeggiare il successo esterno per 53-57.

Sarcedo: Viviani 4, Galdiolo, Iannucci 16, Zanella ne, Colombo 17, Battilotti, Carollo, Fumagalli 3, Garzotto 2, Merlini, Meggiolaro, Santarelli 11

Albino: Rizzo 3, Birolini, Mandelli 16, Laube 6, Agazzi, Patelli ne, Panseri ne, Baiardo 9, De Gianni 7, Grudzien 17, Pintossi, Locatelli

Ilaria Martini