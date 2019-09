Sarcedo – Si scaldano i motori, in casa Basket Sarcedo, per il debutto della formazione guidata da coach Marco Silvestrucci nel campionato di serie A2 di basket femminile. La prima giornata di andata del girone Nord, in programma domani, sabato 28 settembre, riserva alle gialloblù il match casalingo contro le biancorosse della Fassi Edelweiss Albino.

Teatro di questa contesa, che prenderà il via alle 20.30, sarà la palestra palestra comunale di via Generale Dalla Chiesa. Per quanto riguarda le sfidanti, la società bergamasca ha subìto molti cambiamenti rispetto allo scorso campionato, a cominciare dall’allenatore.

Al posto di Giuliano Stibiel è infatti arrivato Stefano Fassina e, per quanto riguarda il roster, hanno lasciato la Val Seriana la capitana Ilaria Bonvecchio, Elisa Silva, Emanuela Valente, la ex Vicenza Melisa Brcaninovic e Federica Iannucci, approdata proprio a Sarcedo. Volti nuovi, tra le lombarde, la lunga Patrizia De Gianni, l’ala forte Klaudia Grudzien, la guardia Alice Mandelli e la guardia/ala Martina Baiardo.

Nonostante i mutamenti, l’Edelweiss si conferma una squadra esperta, che conosce bene la categoria (questa, per le biancorosse, è la sesta stagione consecutiva di A2). Ostacolo tutt’altro che morbido, dunque, per l’esordio in A2 delle sarcedensi, anche se alla società del presidente Lino Tedesco non manca l’entusiasmo per questa nuova sfida.

E’ forte anche la consapevolezza che ci vorrà un grande carattere per raggiungere gli obiettivi prefissati. Con l’arrivo, nelle scorse settimane, della 29enne Hannah Shaw, pivot inglese di 192 centimetri, il roster a disposizione di Silvestrucci è completo.

“Le nuove ragazze – ha commentato Tedesco – si stanno inserendo bene, mi sembrano già ben integrate nel gruppo. Vedo un bel gruppo di senior che ci può dare la giusta esperienza in campo e può aiutare le giovani a crescere. Giovani attente, che hanno tanta voglia di migliorarsi per essere pronte e protagoniste in questa stagione”.