Arrestato dopo una rapina ad una donna

Piovene Rocchette – Arrestato ieri dai carabinieri del Radiomobile e da quelli della stazione di Piovene Rocchette un uomo di 54 anni, il marocchino Abderrahim Nahdi, disoccupato e pregiudicato, senza fissa dimora, destinatario di una “revoca di decreto di sospensione di ordine di esecuzione per la carcerazione e ripristino dell’ordine medesimo”.

L’ordinanza disponeva l’espiazione della pena da parte dell’uomo, ovvero la reclusione per un un anno e cinque mesi, dopo una condanna per rapina e lesioni aggravate in concorso commesse a Santorso il 21 aprile 2014.

Nei fatti, quella sera i militari intervennero presso il locale “Il Calice D’oro” poiché il soggetto aveva rapinato una donna di Schio. Il maltolto, per altro, consisteva in una somma modestissima, appena dieci euro.

Un altro del locale, che si era accorto del furto, era intervenuto e venne colpito al volto con dei pugni. L’intervento della pattuglia dei carabinieri portò all’identificazione e alla denuncia del malvivente, che ora si trova nel carcere di Vicenza.