Appartamento in fiamme. Paura a Vicenza

Vicenza – Un violento incendio è divampato a Vicenza, in un appartamento in viale Milano, nel primo pomeriggio di oggi. Erano circa 14.30 quando si sono sviluppate le fiamme in questo condominio, dove per altro si sono vissuti attimi di paura. Una volta sul posto infatti, i vigili del fuoco sono subito stati impegnati nel salvataggio di un residente, che hannno portato giù dall’edificio con l’autoscala.

Le fiamme hanno interessato una abitazione dell quarto piano, con lingue di fuoco che hanno lambito anche i piani superiori. I pompieri arrivati con un’autopompa, un’autobotte, l’autoscala e altre due mezzi leggeri con dodici operatori, coordinati dal funzionario di guardia, hanno spento il rogo, evitando il coinvolgimento di tutto il condominio e dei fabbricati attigui.

L’uomo salvato, che ha respirato del fumo, è stato preso in cura e portato in ospedale dai sanitari del Suem 118, intervenuti con un’ambulanza e l’auto medica. Tutti gli altri condomini hanno fatto in tempo ad evacuare lo stabile, mentre il fumo ha invaso anche il vano scale. Poi sono iniziate le operazioni di evacuazione del fumo ed i sopralluoghi per individuare le cause dell’incendio. Il traffico, in viale Milano, è stato bloccato.