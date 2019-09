A Vicenza la gara nazionale della Croce Rossa

Vicenza – Sarà Vicenza a ospitare la ventiseiesima Gara nazionale di primo soccorso della Croce rossa italiana. La manifestazione inizierà domani, 13 settembre e si concluderà il 15. Grazie alla collaborazione tra il Comune di Vicenza, l’Associazione nazionale alpini (Ana) e Croce Rossa, centinaia di volontari provenienti da tutta Italia, divisi in squadre regionali, si affronteranno in una competizione nazionale nell’ambito dell’educazione al primo soccorso.

Seguendo il percorso nel centro storico, i vari team si misureranno in diversi casi di emergenza, quali simulazioni di incidenti stradali, domestici, sportivi e lavorativi, e dovranno coordinare il loro intervento per garantire un primo soccorso rapido e efficace. Inoltre, i partecipanti si confronteranno in scenari internazionali, per applicare le competenze in tema di diritto internazionale umanitario. Molteplici situazioni in cui i volontari metteranno in pratica le tecniche e le conoscenze apprese durante i loro percorsi formativi.

La gara ha una valenza europea, nell’ambito dell’educazione al primo soccorso, ed al termine della competizione sarà una giuria specializzata ad assegnare un punteggio a ogni prova e a stilare la classifica finale, valutando abilità singole e di ogni team, organizzazione del lavoro e prontezza di intervento.

L’evento inizierà domani alle 14.30, con un convegno sul primo soccorso presso il palazzo delle Opere sociali di Vicenza. A seguire, dalle 17.15, la cerimonia di apertura, con una sfilata dei partecipanti fino al Teatro Olimpico dove ci sarà la lettura dei Sette Principi della Croce Rossa e il saluto delle autorità. Il giorno seguente i volontari parteciperanno alle Gara a partire dalle 9.30. A conclusione, la cena di gala e le premiazioni.