Vicenza, Forza Italia chiede “Verità per Bibbiano”

Vicenza– Il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale a Vicenza, Roberto Cattaneo, ha inviato una proposta al sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, e al presidente del consiglio comunale, Valerio Sorrentino, per far esporre uno striscione con la scritta “Verità per Bibbiano”.

Per il consigliere “la gravità di quanto sta accadendo in relazione alla vicenda, che è attualmente oggetto di una indagine della magistratura coadiuvata dall’Arma dei carabinieri, denominata Angeli e demoni, ha suscitato l’indignazione di moltissime persone, enti e istituzioni, ma anche forti timori che lo squallido fenomeno possa essere più ampio di quanto attualmente non appaia”.

Cattaneo ritiene inoltre che “ il consiglio comunale di Vicenza, una città con una antica tradizione di solidarietà verso i più deboli, debba esprimere pubblicamente e fortemente il proprio sentimento di indignazione” preoccupazione e di solidarietà”.

“Ricordando che, da anni, – aggiunge il consigliere – sul lato della Loggia del Capitaniato, rivolta verso il Garibaldi, è stato posizionato uno striscione che ricorda e richiama giustizia per Giulio Regeni, ritengo sia doveroso che a fianco, o in temporanea sostituzione dello stesso, possa essere collocato un analogo striscione con la scritta ”Verità per Bibbiano”.