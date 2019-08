Vicenza e provincia in breve

Evade dai domiciliari. Arrestato ed ora in carcere –

Questa notte, intorno all’una, a Caldogno, i carabinieri della stazione di Sandrigo, durante un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato, in flagranza di reato, per evasione, un rumeno di di 24 anni, S.I., pregiudicato per reati contro il patrimonio, residente a Vicenza, il quale, pur essendo sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, si era allontanato senza un giustificato motivo dall’abitazione di Via Vivaldi a Caldogno. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso il carcere di Vicenza.

Carabinieri a contrasto delle stragi del sabato sera

I carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Vicenza e della stazione di Longare, nel fine settimana appena trascorso, durante i consueti servizi a contrasto delle “stragi del sabato sera”, hanno denunciato a piede libero un 49enne, residente a Brendola, sorpreso alla guida con un tasso alcolemico di 3.02 g/l. Segnalati anche, alla Prefettura di Vicenza, un 26enne di nazionalità nigeriana residente in provincia di Bergamo ed un 39enne residente a Vicenza, trovati in possesso, rispettivamente, di due grammi di marijuana e di. 0,21 grammi di cocaina, in entrambi i casi detenute per consumo personale.