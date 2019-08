Vicenza, cultura e politica nel festival Fornaci Rosse

Vicenza – Tutto pronto a Vicenza per la sesta edizione del festival culturale e politico Fornaci Rosse, che si terrà da venerdì 30 agosto a martedì 3 settembre, come sempre nella cornice verde di Parco delle Fornaci, in via Farini. Il festival si propone quest’anno con uno slogan rivoluzionario: prendi il tuo tempo! E con qualche novità.

“Quest’anno – spiega Stefano Poggi, presidente dell’associazione organizzatrice Fornaci Rosse – abbiamo deciso di dare meno voce ai partiti e più spazio a parti della società civile, perché la politica si declina in vari modi e non c’è solo quella fatta dai politici di professione. Niente segretari di partito, dunque, ma un programma di dibattiti con due temi centrali: l’ambiente e il lavoro. Si tratta di questioni fondamentali, purtroppo trascurate finora dal dibattito pubblico, troppo concentrato su sicurezza e immigrazione”.

Saranno molte le voci che si confronteranno nelle due aree dibattiti nel corso della kermesse. Martedì 3 agosto invece, il gran finale con il segretario generale della Cgil Maurizio Landini.

“Fornaci Rosse – aggiunge Poggi – è però anche socialità, e quindi buona cucina e buona musica. Quest’anno l’offerta musicale si moltiplica, con un investimento maggiore che punta in particolare sui talenti locali. Raddoppia il numero degli artisti, con la musica che per la prima volta scende dal palco e invade tutte le aree della festa, dalle 20 fino alla chiusura”.

Saranno una trentina le iniziative nei cinque giorni del festival Fornaci Rosse, tra dibattiti, interviste, workshop, presentazioni e assemblee. Oltre 60 i volontari impegnati, per lo più under 30; dodici gli appuntamenti musicali; due aree dibattiti; due bar e un tendone ristorante.