Rubano la birra alla sagra. Denunciati

Torri di Quartesolo – Due giovani sono stati denunciati, dai carabinieri della stazione di Longare, per furto aggravato e possesso di arnesi atti allo scasso. Sono stati sorpresi mentre spillavano birra e sottraevano altre bevande in un’area utilizzata per una sagra paesana. Sono il 20enne L.B., domiciliato a Monticello Conte Otto, e il 19enne R.P., residente a Torri di Quartesolo.

La richiesta di intervento era giunta al 112 di buon mattino, da un addetto alla vigilanza, che in quel momento si trovava all’interno dell’area in questi giorni utilizzata per la Festa della Birra e delle Bruschette, in corso a Marola di Torri di Quartesolo. L’uomo aveva sorpreso due persone nell’atto di spillare la birra, ed avevano anche oltre sottratto bottiglie e lattine.

I carabinieri, recuperata e restituita la refurtiva, hanno perquisito i due giovani trovando, in possesso di uno dei due, dei taglierini professionali, un seghetto e due bulloni.