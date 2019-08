Maltempo, tecnici al lavoro a Piovene Rocchette

Piovene Rocchette – Tecnici regionali e uomini della Protezione civile oggi al lavoro a Piovene Rocchette, il cui territorio è stato pesantemente colpito dal maltempo che si è abbattuto ieri pomeriggio sulla fascia pedemontana vicentina. Dopo questo nuovo fortunale, il presidente della Regione Luca Zaia ieri ha firmato un decreto sullo Stato di crisi e la richiesta dello Stato di emergenza.

“Oggi pomeriggio – ha annunciato l’assessore regionale alla Protezione civile, Gianpaolo Bottacin, – un geologo della Regione effettuerà un sopralluogo per verificare la parte a monte nel territorio di Piovene Rocchette. Per quanto riguarda la zona di valle il consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta sta già provvedendo a rimuovere il materiale accumulatosi in seguito al nubifragio di ieri.”

“Mentre proseguono le verifiche tecniche – conclude l’assessore – colgo l’occasione per ringraziare tutti i soccorritori intervenuti e in modo particolare i numerosi volontari della Protezione civile di molti comuni del Veneto sia per la professionalità che per la tempestività.”