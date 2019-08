Basket, al via il raduno del Famila Schio

Schio – Si scaldano i motori, al PalaRomare, in vista dell’89esimo campionato italiano serie A1 di basket femminile. Lunedì sera, infatti, alla presenza di un nutrito gruppo di tifosi, è iniziato il raduno del Famila Wuber Schio.

All’appuntamento la squadra si è presentata quasi al completo: assenti la francese Sandrine Gruda, che arriverà a Schio a fine mese, e il nuovo acquisto, l’ala piccola Diamond DeShields. L’americana sta disputando il campionato di Wnba con le Chicago Sky.

Confermate dalla scorsa stagione le play Francesca Dotto (neocapitana dopo il ritiro di Raffaella Masciadri, ma attualmente ferma ai box a causa di un piccolo infortunio) e Valeria Battisodo, la guardia Martina Crippa, le giovani Martina Fassina (fresca di oro vinto con la nazionale under 20 all’Europeo di Klatovy, in Repubblica Ceca) e Florencia Chagas, l’ala/pivot Andrè Olbis Futo e lunghe Eva Lisec e Gruda.

Per quanto riguarda i volti nuovi, alla corte di coach Pierre Vincent (alla terza stagione sulla panchina di Schio) sono giunte, come detto sopra, DeShields, le ali Jasmine Keys (l’anno scorso a San Martino di Lupari), Jillian Harmon e Sabrina Cinili, entrambe provenienti da Ragusa.

Come oramai accade da alcuni anni a questa parte, nella prossima stagione sportiva le arancioni saranno impegnate su due fronti: in Italia e in Europa. Oltre a massima serie nostrana, alla quale prenderanno parte 14 formazioni (due in più rispetto allo scorso torneo), le scledensi parteciperanno all’Eurolega, la maggiore competizione europea per club di pallacanestro femminile.

Il campionato italiano inizierà nel fine settimana del 5 e 6 ottobre con il tradizionale Opening day, che quest’anno si terrà a Chianciano Terme, in provincia di Siena. Le scledensi affronteranno Empoli e per vederle in azione sul parquet del PalaRomare, bisognerà attendere la terza giornata di andata (20 ottobre, big match contro Ragusa).

Per il Famila l’Euroleague women scatterà il 17 ottobre, con la sfida casalinga con le turche del Botas Sk di Adana,oppure con le polacche dell’Arka Gdynia, dipende da quale di queste due compagini conquisterà uno degli ultimi due posti a disposizione nel girone B.

Ilaria Martini