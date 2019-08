Auto va a fuoco in A31. Salvo il conducente

Longare – Vigili del fuoco all’opera questa mattina, poco prima delle 8, lungo l’autostrada A31, per un auto che è andata a fuco nei pressi dello svincolo dell’uscita di Longare, in direzione nord. L’autista si è accorto che qualcosa non andava, ha accostato in corsia di emergenza ed è sceso dalla vettura, mentre l’auto s’incendiava.

I vigili del fuoco arrivati da Vicenza hanno spento le fiamme, ma naturalmente nulla hanno potuto fare poer evitare che l’auto andasse completamente distrutta. Sul posto è intervenuto anche il personale ausiliario dell’autostrada. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.

Ma, a proposito di incendi, c’è da segnalare anche un altro intervento dei vigili del fuoco, nella serata di ieri, giovedì primo agosto, I pompieri sono stati chiamati in contra’ Zovi, a Schio per l’incendio di una vecchia struttura rurale abbandonata, in passato adibita a stalla con soppalco per il fieno.

I vigili del fuoco, accorsi da Schio e Vicenza con tre automezzi e sette operatori, sono riusciti a circoscrivere le fiamme alla stalla abbandonata, evitando l’estensione del rogo alle case adiacenti. Le cause sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo la mezzanotte.