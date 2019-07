Viola i domiciliari e finisce in carcere

Vicenza – I carabinieri della stazione di Vicenza, nella tarda serata di ieri, 19 luglio, hanno tratto in arresto in esecuzione dell’ordinanza di aggravamento della misura cautelare disposta dal Tribunale di Padova, un uomo di 51 anni, Francesco Bizzarri, 51enne, domiciliato a Vicenza.

L’uomo, indagato per reati riguardanti la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per questo sottoposto, tra l’altro, all’obbligo di permanenza notturna nella propria abitazione, qualche giorno fa, durante un controllo, non è stato trovato in casa dai militari. Si era allontanato insomma senza un giustificato motivo.

Dell’accaduto è stato informato il Tribunale di Padova che ha disposto l’aggravamento della misura cautelare con quella della custodia in carcere. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato così rinchiuso nel carcere di Vicenza.