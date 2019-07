Villaga, ciclista 58enne muore travolto da un’auto

Barbarano-Mossano – Un uomo di 58 anni residente a Legnago, in provincia di Verona ha perso la vita ieri sera, a Villaga, in seguito ad un incidente stradale che l’ha visto coinvolto, mentre era in sella alla sua bicicletta.

Erano circa le 22 di martedì 30 luglio quando il ciclista, Claudio Bassetto, che stava percorrendo la strada provinciale Euganea Berica con direzione Sossano, è stato tamponato da una vettura guidata da un ragazzo di 19 anni di Barbarano Mossano.

In seguito al violento urto tra l’auto e il velocipede, Bassetto è stato sbalzato nel fossato che costeggia la strada. Purtroppo, a nulla sono valsi gli sforzi profusi dal personale sanitario del Suem 118, giunto dagli ospedali di Noventa Vicentina e di Lonigo, in quanto il 58enne è deceduto poco dopo, a seguito delle gravi lesioni riportate.

Come da prassi il conducente del veicolo è stato sottoposto agli accertamenti finalizzati a verificare se, al momento dell’accaduto, fosse alla guida in stato di ebbrezza alcolica oppure sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Per i risultati degli esami, svolti presso l’ospedale civile di Vicenza, si dovranno attendere le prossime ore. Intanto sia l’auto sia la bicicletta sono stati sottoposti a sequestro, così come disposto dall’autorità giudiziaria berica informata dell’accaduto.