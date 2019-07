Vicenza, rientra la crisi in giunta comunale

Vicenza – E’ rientrata la situazione di crisi incombente nell’amministrazione comunale di Vicenza. E’ stata infatti trovata un’intesa tra il sindaco, Francesco Rucco, ed il coordinatore per il Veneto di Fratelli d’Italia Sergio Berlato. Almeno per ora. A renderlo noto è il portavoce del primo cittadino Martino Montagna, con una nota per la verità piuttosto laconica e priva di dettagli.

I due uomini politici hanno avuto ieri un incontro nel quale “è stata ritrovata – si spiega nella nota – una convergenza con il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, che garantisce l’appoggio in consiglio all’amministrazione del sindaco Rucco che, a sua volta, conferma il costante coinvolgimento dei rappresentanti del partito di Giorgia Meloni sulle scelte strategiche e sulle linee programmatiche per il futuro della città”.

Rientrano dunque in maggioranza i consiglieri Berengo, D’Amore e Naclerio “per dare insieme – si sottolinea – risposte concrete alle esigenze dei cittadini di Vicenza”. L’uscita dei tre consiglieri era stata determinata dal rimpasto in giunta deciso da Rucco, con il quale era stato rimosso l’unico rappresentante nell’esecutivo cittadino di Fratelli d’Italia, ovvero Isabella Dotto.