Vicenza e provincia in breve

Vicenza, chiuso un tratto della Tangenziale sud –

Per consentire i lavori di asfaltatura della tangenziale sud di Vicenza, ad opera della società Autostrada A4 Brescia-Verona-Vicenza-Padova Spa, dalle 19 di venerdì 5 luglio alle 6 di lunedì 8 luglio, il tratto di tangenziale sud tra Campedello e Vicenza Est verrà chiuso al traffico, in direzione Vicenza Est. La chiusura e le deviazioni saranno segnalate in loco.

Vicenza, domenica musei gratuiti per i residenti

Domenica 7 luglio, come ogni prima domenica del mese, i residenti di Vicenza e provincia entreranno gratuitamente al Museo civico di Palazzo Chiericati e al Museo Naturalistico Archeologico. Il Museo civico di Palazzo Chiericati, in piazza Matteotti 37, sarà accessibile dalle 10 alle 18, Dalle 10 alle 14 invece si potranno ammirare le collezioni permanenti del Museo naturalistico archeologico. Domenica 7 luglio sarà possibile visitare anche il Museo del Risorgimento e della Resistenza (Villa Guiccioli), dove l’ingresso è sempre libero e gratuito. Per accedere alle due sedi museali (Palazzo Chiericati e Museo Naturalistico Archeologico) è necessario ritirare il “biglietto gratuito residenti prima domenica del mese”, esibendo un documento attestante la residenza, allo Iat di piazza Matteotti.