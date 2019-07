Vicenza, è il week end della Notte Bianca

Vicenza – Prende il via stasera, venerdì 5 luglio, a Vicenz, l’edizione 2019 della Notte bianca che quest’anno durerà ben tre giorni, prolungandosi fino a domenica 7 luglio. Nelle piazze principali del centro storico si potranno vedere spettacoli, culturali e musicali, oltre a presentazioni di libri, conferenze, percorsi guidati, mostre, mercatini, animazione per bambini. Non mancheranno aree ristoro con street food.

Oggi e domani, inoltre, i negozi rimarranno aperti anche la sera mentre in corso Palladio sabato 6 luglio si esibiranno artisti di strada. Domenica 7 luglio invece, in piazza dei Signori, si terrà la cena di gala “Charity sunday”, il cui ricavato sarà devoluto al progetto “Polo della Famiglia”.

Sarà anche un’edizione della Notte bianca plastic free, ovvero sarà evitato l’accumulo di plastica utilizzando materiali di più rapido smaltimento. Per offrire le condizioni di maggior sicurezza possibile, sarà in vigore l’ordinanza di divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine.

Da segnalare infine che, per tutto il week end della notte bianca, a partire da stasera alle 19 aprirà, in via straordinaria, il bar nella terrazza della Basilica palladiana. Si potrà accedere acquistando il biglietto di ingresso al monumento palladiano. Il bar sarà in funzione questa sera dalle 19 all’una, domani dalle 18 all’una e domenica dalle 18 alle 23. Da lunedì 8 luglio, poi, sarà dato il via all’allestimento completo e dal prossimo fine settimana il bar sarà aperto in via definitiva, fino a fine settembre.