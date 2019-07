Tenta il colpo in pizzeria. Arrestato

Vicenza – I carabinieri della sezione Radiomobile di Vicenza hanno arrestato un uomo di 33 anni, Milos Markovic, cittadino serbo, per tentato furto aggravato. L’uomo, che tra l’altro era stato anche sottoposto al divieto di dimora a Vicenza, è stato sorpreso in flagranza di reato mentre, nel primo pomeriggio di ieri, 11 luglio, cercava di introdursi, dopo averne forzato una porta, all’interno della pizzeria “Pizza pazza”, in piazzetta Monsignor Lorenzon 25, a Vicenza.

Alcuni cittadini hanno notato la scena, ed hanno allertavano i carabinieri, che sono subiti intervenuti bloccando il soggetto. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, su disposizione del pm di turno, è stato trattenuto presso la camera di sicurezza del comando provinciale dei carabinieri di Vicenza in attesa del rito direttissimo.