Teatro, “Soldi facili” di scena a Noventa

Noventa Vicentina – Teatro popolare veneto di scena domani sera, venerdì 19 luglio, a Noventa, dove la compagnia La Zonta metterà in scena “Soldi facili”, commedia dello scrittore statunitense James Paulding per la regia di Giampiero Pozza. L’appuntamento è alle 21, in Villa Cà Arnaldi, per uno spettacolo che rientra nell’Estate Teatrale, promossa dall’amministrazione comunale con la locale compagnia Amici del teatro Dino Marchesin, e nella 24esima edizione di Teatro popolare veneto, rassegna organizzata dal comitato vicentino della Federazione italiana teatro amatori (Fita).

“Questo testo brillante e un po’ folle – si legge nella presentazione della serata – racconta la stralunata vicenda dei coniugi Foster, i quali, divenuti improvvisamente ricchi, scoprono che anche una circostanza del genere può presentare dei lati negativi. Indecisi se festeggiare per i 975 mila dollari di cui sono entrati in possesso o fuggire lontano da Chicago, i due finiscono per innescare una reazione a catena di eventi comici che coinvolgerà alcuni ospiti del loro salotto”.

La Zonta, rinomata formazione thienese, per questa occasione mette in scena, oltre allo stesso Pozza, Martina Forestan, Nicola Meda, Marco Rigon, Vittoria Bianchini, Mario Dalla Fina, Lucia Pozza, Ermanno Fabris, Cristina Ceola e Corrado Carollo. In caso di pioggia lo spettacolo si terrà al Teatro Modernissimo di Noventa Vicentina.