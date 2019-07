Teatro popolare veneto di scena a Trissino

Trissino – Doppio appuntamento con il teatro popolare veneto, domani sera, giovedì 25 luglio, alle 21.15, a Trissino, nel piazzale della scuola elementare. Sarà la compagnia Teatrino delle Pulci a portare in scena due dei suoi cavalli di battaglia, in repertorio da oltre trent’anni e transitati anche per il Ferrara Buskers Festival. Si tratta delle commedie “Bagatelle d’amore”e “El baule di Pantalone”, per la regia di El Cavaliere.

L’appuntamento, promosso dal Comune di Trissino, rientra nella 24esima edizione di Teatro Popolare Veneto, rassegna organizzata dal comitato vicentino della Federazione italiana teatro amatori (Fita) con il patrocinio di Provincia di Vicenza, Reteventi Veneto e Fita Veneto e con il sostegno delle amministrazioni comunali ospitanti.

I due lavori, dedicati alla commedia dell’arte, sono normalmente abbinati dal gruppo di Romano d’Ezzelino in un unico allestimento. Il primo tratta dell’amore in chiave ironica, proponendo situazioni spinose molto frequenti. Il secondo è invece una farsa, nella quale si succedono personaggi quali Pantalone, Colombina, Arlecchino e Tartaglia, tutti alle prese con un baule che forse contiene la chiave risolutiva di un misterioso omicidio. In caso di pioggia lo spettacolo si terrà nell’aula magna dell’istituto scolastico.