Sorpasso azzardato causa un incidente. Un ferito

Santorso – Sono stati miracolati i due uomini, alla guida di due diverse auto, che ieri sera sono stati coinvolti in un incidente stradale a Santorso, lungo la strada provinciale 350, in via Martiri della Libertà. E’ sucesso intorno alle 21, ed uno dei due conducenti è rimasto ferito, ma lo schianto è stato forte e sicuramente si può dire che entrambi i protagonisti sono stati fortunati.

Quanto alla dinamica, una autovettura Audi A5, condotta da un 40enne di Asiago, stava percorrendo la provinciale diretta verso Piovene Rocchette, quando l’altra vettura, una Ford Fiesta, condotta da un 18enne di Firenze, che procedeva in direzione opposta, ha sorpassato un terzo veicolo che la precedeva, ed è andata ad urtare contro l’Audi.

A causa dell’impatto la Ford Fiesta è uscita di strada, ha urtato contro il guard-rail, che ha divelto la cappotta dell’auto, per poi finire, carambolando, in un campo adiacente. L’auto ne è uscita completamente distrutta ma il giovane alla guida, miracolosamente, ha riportato solo ferite non particolarmente gravi. Sul posto per i soccorsi sono intervenuti i vigili del fuoco e un’ambulanza del Suem 118, che lo ha stabilizzato e portato in ospedale a Santorso.

Anche il conducente dell’Audi è stato portato in ospedale, per lievi ferite. Entrambi i conducenti sono stati sottoposti ad accertamenti per quantificare l’eventuale assunzione di sostanze alcoliche, con esito negativo. Per i rilievi del sinistro sono invece intervenute due pattuglie del Consorzio polizia locale Alto Vicentino, di Schio, ed è stato temporaneamente chiuso il tratto di strada interessato, anche a causa della presenza di detriti e liquidi sulla carreggiata.

Al conducente della Ford Fiesta sono state contestate le violazioni previste dal Codice della Strada per aver effettuato un sorpasso in corrispondenza di una curva e una intersezione, e per non aver adeguato la velocità in quel tratto di strada che lo richiedeva. Per questo gli è stata ritirata la patente di guida, ai fini della sospensione, con la decurtazione di 50 punti dalla stessa poiché neopatentato.