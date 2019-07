Si schianta con il suv. Un ferito grave

Arzignano – Brutto incidente stradale ieri sera, ad Arzignano. E’ successo verso le 21:45, in via del Lavoro, e nello schianto un uomo, che era alla guida di un potente suv Bmw, è rimasto gravemente ferito. L’automobilista, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso ad certo punto il controllo del mezzo, che ha sbandato, ha abbattuto due alberi e la recinzione di una conceria, ed è poi finito rovesciato nel cortile dell’azienda.

I primi soccorritori ad arrivare sul posto sono stati i vigili del fuoco, la cui squadra di Arzignano ha messo in sicurezza l’auto e prestato il primo soccorso all’uomo, fino all’arrivo dei sanitari del Suem 118, che lo hanno preso in cura e trasferito in ospedale.

I vigili del fuoco hanno anche tagliato del tutto gli alberi abbattuti e messo in sicurezza i circa 20 metri recinzione accartocciata. Un’auto parcheggiata all’interno della conceria è stata danneggiata dai pezzi di motore proiettati nelle vicinanze dopo l’urto del suv Bmw contro il muretto di sostegno della recinzione. La polizia locale ha eseguito i rilievi del sinistro.

Sul posto anche il personale del comune per restringere la carreggiata per la presenza dei detriti prodotti dall’incidente. L’intervento dei vigili del fuoco è terminato verso l’una, ed è stata anche necessaria l’assistenza del soccorso stradale per il recupero del suv.