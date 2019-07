Schio, litiga con un coetaneo e sfascia una fioriera

Schio – Atti vandalici a Schio, nella serata del 21 luglio. Erano circa le 23.30 quando i carabinieri della compagnia scledense sono intervenuti, assieme ad una pattuglia della Polizia Locale, in via Pasubio, dove era stata segnalata la rottura di una delle fioriere. Dopo aver sentito alcuni testimoni i carabinieri si sono messi alla ricerca dell’autore del danneggiamento, e lo hanno trovato poco dopo in piazza Falcone e Borsellino in evidente stato di agitazione e alterato dall’abuso di bevande alcooliche.

Si trattava di un giovane di 26 anni, H.R. nato a Schio, pregiudicato, ed è stato condotto presso l’ospedale di Santorso, dove è gli è stato diagnosticato un “forte stato di agitazione psico-motoria”. E’ stato poi ricostruito quanto è accaduto: H.R. aveva avuto una discussione violenta con un coetaneo, culminata col lancio di una delle fioriere di via Pasubio ed il danneggiamento del parabrezza di una delle autovetture parcheggiate lì vicino.

I militari sono in attesa dei risultati delle analisi mediche per capire se il giovane fosse anche sotto l’influsso di sostanze stupefacenti. E’ stato comunque già denunciato per il danneggiamento aggravato della fioriera e dell’autovettura e per il getto pericoloso di cose.