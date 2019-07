Santorso, due auto si scontrano. Tre feriti

Santorso – Incidente stradale quest’oggi, verso l’ora di pranza, a Santorso, lungo la strada provinciale 350, in via Martiri della Libertà. Erano circa le 12.30 quando il conducente di un’autovettura Jeep Renegade, un uomo di 81 anni, per cause in corso di accertamento, è andato ad invadere completamente l’opposto senso di marcia e si è scontrato con violenza contro un’autovettura Nissan Qashqai, condotta da un trentenne, che veniva dalla direzione opposta.

L’urto è stato molto forte, tanto che il conducente della Nissan e e una donna che viaggiava con lui sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso di Santorso, fortunatamente per ferite comunque non gravi. Ferito anche l’anziano conducente della Jeep, che non è in pericolo di vita, anche lui portato in ospedale da un’autoambulanza del Suem 118.

Sono intervenute anche due pattuglie del Consorzio di polizia locale Alto Vicentino, di Schio, ed una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento scledense. Entrambi i conducenti sono stati sottoposti ad accertamenti alcolemici, con esito negativo. Praticamente distrutti entrambi i veicoli.

Al conducente della Jeep è stata ritirata la patente di guida per aver circolato contromano in una intersezione, provocando un incidente stradale con lesioni a terzi. Sul postoanche una ditta privata per la pulizia della carreggiata ed il personale di Vi.abilità, per la messa in sicurezza della segnaletica danneggiata.